Esporte Após início da guerra, atacante pode voltar ao Vila Nova Revelação foi feita pelo presidente Hugo Jorge Bravo, que disse que abriu as portas do Vila Nova para Talles, campeão da Série C pelo Tigre na temporada de 2020

O presidente Hugo Jorge Bravo revelou que abriu as portas do Vila Nova para o retorno do atacante Talles Brener, que deixou a Ucrânia após o início da guerra que o país vive com a Rússia. A revelação do dirigente colorado foi feita à Rádio Bandeirantes, depois que o Tigre confirmou classificação à 2ª fase da Copa do Brasil ao empatar sem gols com o Rio Branco-AC. “Talles é um bo...