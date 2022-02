Esporte Após início da guerra, ex-Vila Nova deixa a Ucrânia a caminho da Polônia Talles defende o Rukh Vynnyky. Ele deixou a Ucrânia nesta quinta (24) rumo à Polônia com sua companheira e amigos, entre eles o volante brasileiro Edson, ex-Bahia

O atacante Talles Brener, que foi campeão da Série C em 2020 pelo Vila Nova e hoje defende o Rukh Vynnyky, da Ucrânia, deixou o país que foi invadido nesta quinta-feira (24) pela Rússia rumo à Polônia. O mineiro de Divinópolis atua no futebol ucraniano desde o início de 2021 após deixar o time goiano. Em publicação no instagram, Talles disse que está bem e agradeceu as mensagens de apoio que rec...