O goleiro Ronaldo festejou no clássico diante do Goiás, no domingo (15), o retorno ao futebol depois de cinco meses de inatividade. O jogador teve uma lesão no ombro direito no dia 2 de agosto, passou por cirurgia e agora, na 2ª rodada do Goianão 2023, volta a jogar.

“Foram os cinco meses mais difíceis da minha vida”, revelou o goleiro do Atlético-GO nesta segunda-feira (16), no CT do Dragão. Um dia após a atuação segura e sem medo na vitória (2 a 1) sobre o time alviverde, Ronaldo relembrou que precisou ter muita persistência e apoio conjunto dos outros funcionários do clube para que pudesse se recuperar.

Por isso, ele fez um agradecimento aos colabores do Atlético-GO, do departamento médico aos trabalhadores de outras funções. Enquanto em parte de novembro e dezembro houve o período de férias para o elenco, Ronaldo acelerava a transição para iniciar os treinamentos com bola.

“O pessoal (funcionários) nos tratou muito bem. Por isso, estou feliz pelo retorno”, destacou o goleiro, que passou a treinar com bola a partir do dia 12 de dezembro.

No clássico com o Goiás, Ronaldo fez algumas defesas nas quais mostrou segurança e ritmo de jogo, mesmo que tenha ficado sem atuar por mais de cinco meses. “Estou me sentindo muito bem”, garantiu o goleiro, que tem no clube a concorrência de Pedro Paulo, Diego Loureiro e Márcio Defendi.

Na temporada, Ronaldo terá muita responsabilidade, pois é apontado como uma das referências técnicas do elenco. Ano passado, estava em grande fase e o clube vinha conquistando bons resultados até a contusão dele na vitória de 1 a 0 sobre o Nacional, em Montevidéu (Uruguai), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

O goleiro também ratificou a meta do clube, de brigar pela conquista de mais um título do Goianão. Ele coloca o Atlético-GO entre os favoritos na competição – o Dragão vem de duas vitórias e tem 100% de aproveitamento, ao lado do Crac, após duas rodadas.

Na tarde desta quarta-feira (18), o time atleticano jogará diante do Iporá, fora de casa. “O Atlético-GO entra para ser campeão. É um dos favoritos e quer fazer um grande campeonato”, frisou.