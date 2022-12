O zagueiro Ramon Menezes, de 27 anos, completou cinco meses sem jogar para se recuperar de uma cirurgia no tendão de Aquiles, mas o defensor disse que o tempo fora dos gramados fez com que ele mudasse um pouco sua visão sobre os cuidados que o atleta deve ter com o corpo.

A última partida de Ramon Menezes pelo Dragão foi no dia 13 de julho, na goleada sobre o Goiás, por 3 a 0, pela Copa do Brasil. A lesão e o procedimento cirúrgico fizeram com que o atleta ficasse por um longo tempo na fisioterapia e perdesse a reta final da temporada de 2022.

“Uma coisa que sempre tive na minha carreira, foi nunca me preocupar com tratamento, pré-treino, pré-jogo, era sempre muito desleixado, mas agora sou um outro cara, sempre uns dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair”, frisou Ramon Menezes.

O defensor espera que possa fazer uma grande temporada no próximo ano. “Me sinto, agora, um outro jogador. Estou pronto para uma nova temporada aqui no Atlético e muito mais forte do que eu era antes”, comentou Ramon Menezes.

O longo período fora dos gramados coincidiu com o tempo de recuperação de Emerson Santos, zagueiro que sofreu lesão semelhante e também precisou ficar de molho nos últimos meses. A dupla de zaga formou um entrosamento fora de campo e espera ver o reflexo disso dentro das quatro linhas em 2023.

“Na nossa resenha, sempre falamos como poderíamos jogar. Os dois gostam de jogar pela esquerda, mas acredito que há uma forma de jogar junto. Pelo menos na nossa resenha fora de campo, estávamos bem entrosados”, concluiu.

