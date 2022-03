Esporte Após mais de 16 anos, Goianão terá árbitra principal Michelle Safatle apitará a partida entre Goiatuba e Vila Nova, domingo (6). Jordana Pereira será uma das assistentes no jogo, colocando uma mulher na função no Estadual após mais de 11 anos

Após mais de 16 anos, a 1ª Divisão do Campeonato Goiano terá uma árbitra principal em ação em uma partida. No jogo entre Goiatuba e Vila Nova, neste domingo (6), no Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba, Michelle Safatle apitará a partida válida pela última rodada da fase de classificação. A última vez que uma mulher trabalhou como árbitra em uma partida do Goianão f...