Goiás e Vila Nova voltaram a se enfrentar depois de pouco mais de um ano e entregaram tudo que o clássico entre eles costuma ter: gol bonito, jogo pegado, confusão entre jogadores, estádio lotado e reclamação contra a arbitragem. No final, o lado esmeraldino celebrou a vitória de 1 a 0 na Serrinha, neste domingo (29), enquanto o time colorado deixou a casa do rival contrariado após perder a partida e a invencibilidade no Goianão 2023.

O único gol do clássico foi marcado pelo volante Felipe, o primeiro dele pelo time esmeraldino em seu segundo jogo pelo Goiás. Aos 43 minutos do 1º tempo, o jogador acertou um bonito chute em cobrança de falta da intermediária e contou ajuda da barreira do Vila Nova, formada pelo meia Marlone e os atacantes Guilherme Parede e Lourenço, que abriram no lance, para fazer o único gol do jogo.

“Marcar no clássico é muito importante. Agora, vamos focar porque temos mais jogos importantes pela frente”, disse o autor do gol da vitória do Goiás na partida. “É um clássico. Jogo difícil, com um a menos, suportamos bem em campo. Vamos trabalhar durante a semana, já temos jogo importante na quarta-feira”, salientou o volante Felipe.

O lance do gol do Goiás gerou críticas por parte do técnico do Vila Nova, Claudinei Oliveira. “Lamentamos a derrota, principalmente porque sofremos um gol evitável. A barreira não pode abrir nunca, (a bola) passou pela barreira. Quem está na barreira sabe disso. Se vira 0 a 0 com um a mais, era outro cenário (no 2º tempo)”, afirmou o treinador, que reforçou que o time colorado tomou decisões erradas quando ficou em vantagem numérica dentro de campo.

“Clássico sempre é campeonato à parte, ganhar do Vila dá moral para a equipe, fortalece o trabalho e mostra que estamos melhorando, principalmente por ganhar com um a menos. Isso demonstra evolução. Em relação à pontuação, são os mesmos três pontos de qualquer outro jogo, mas a moral, o respeito e a dimensão extra são muito importantes”, comentou o técnico do Goiás, Guto Ferreira sobre as consequências que a vitória no clássico pode trazer para o clube.

Arbitragem

O clássico entre Goiás e Vila Nova foi pegado desde o começo do jogo. O árbitro Osimar Moreira, criticado pelos dois clubes durante a semana do clássico, optou por ter uma atuação disciplinadora e aplicou dez cartões na partida, oito amarelos e dois vermelhos - foram cinco amarelos nos primeiros 22 minutos do clássico. A partida é, após seis rodadas, a que mais teve cartões neste Goianão 2023 - o maior era o jogo entre Morrinhos 4x0 Goiânia, na 5ª rodada, com oito cartões.

“Sou a favor da arbitragem boa, se quiser trazer (árbitro) do Ceará ou do Rio Grande do Sul, pouco importa. Quero uma arbitragem justa. Se os nossos aqui não estão prontos, que vá atrás de outro. É o produto do campeonato que está em jogo”, desabafou o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, após o duelo.

Se o lado colorado deixou a Serrinha contrariado, como definiu o presidente vilanovense, o Goiás enalteceu a superação da equipe em campo e desempenho durante o clássico.

“Clássico é diferente de tudo. Quando o grupo tem a essência que falei (de ser unido e focado) com a vontade de vencer, além de diferente, é gostoso demais vencer um clássico. Mesmo com um a menos, nos olhávamos dentro de campo e sabíamos que seríamos vitoriosos. Isso é muito bom”, comentou o atacante Vinicius, do Goiás.

O time esmeraldino jogou durante boa parte do jogo com dez em campo, após a expulsão do zagueiro Yan Souto, que jogou improvisado como lateral direito. O gol do Goiás saiu no primeiro lance de ataque da equipe após a expulsão. O Vila Nova, por sua vez, não aproveitou a superioridade numérica e criou pouco para seguir invicto no campeonato.

“A gente tinha que ter agredido mais a equipe deles, rodado mais a bola de um lado para o outro. Eles se fecharam e tentaram explorar os contra-ataques. Difícil falar agora. Vamos ver os erros que cometemos e superar esse clássico. Tomamos gol em erro nosso, ela (a bola) passou no meio da nossa barreira, não pode acontecer”, analisou o goleiro do Vila Nova, Vanderlei, que foi vazado em todos jogos como visitante neste Goianão.

Goiás e Vila Nova voltam a campo na próxima quarta-feira (1/2) para a disputa da 7ª rodada. O time esmeraldino enfrenta o Inhumas no Zico Brandão, a partir das 15h30. Mais tarde, a partir das 20h30, a equipe colorada busca reabilitação diante do lanterna Grêmio Anápolis, no OBA.