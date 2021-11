Esporte Após minimizar racismo contra Celsinho, Brusque exalta Consciência Negra Em agosto, o presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, Júlio Antônio Petermann, ofendeu Celsinho, com as palavras "vai cortar o cabelo, seu cabeça de cachopa"

Um dia depois de minimizar no tribunal as ofensas racistas sofridas pelo meia Celsinho, do Londrina, o Brusque foi às redes sociais para exaltar o Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado (20). Ontem, durante julgamento no STJD, Osvaldo Sestário, advogado do time catarinense afirmou que os xingamentos proferidos contra o jogador por um cartola do clube não po...