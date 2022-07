Esporte Após mudar rumo com novo técnico, Aparecidense recebe o ABC Camaleão tenta manter boa fase com Moacir Júnior no comando e terminar rodada no G-8 da 3ª Divisão

Tentando manter a boa fase na Série C do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense recebe o ABC-RN, na noite desta segunda-feira (4), às 20 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O Camaleão mudou sua mira após a chegada do técnico Moacir Júnior ao comando da equipe. Se antes se via com risco de rebaixamento, a equipe de Aparecida de Goiânia alme...