Esporte Após não contratar uruguaio, Atlético-GO segue busca por zagueiro

Depois de duas semanas em observação no Atlético-GO, o zagueiro uruguaio Gonzalo Rizzo não ficou no clube, que optou por não contratar o jogador. O jogador de 26 anos, que estava no Cusco, do Peru, não foi aprovado nas avaliações do clube goiano.O Atlético-GO segue no mercado em busca de zagueiro. Depois de perder quase todos os jogadores do setor na virada da temporada - ...