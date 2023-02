O VAR Light não será utilizado em jogos da 10ª rodada do Campeonato Goiano e não deve ser mais utilizado nesta 1ª fase da competição estadual. A previsão inicial é que a tecnologia volte a partir das quartas de final do Goianão, entre os dias 25 e 26 de fevereiro, mas isso ainda dependerá de acordo entre a Federação Goiana de Futebol (FGF) e a 2Live, que é a representante autorizada pela Fifa para disponibilizar a tecnologia.

Na 9ª rodada os jogos entre Vila Nova 1x0 Inhumas e Goiás 2x0 Goianésia foram utilizados como teste para o VAR Light, que é uma versão mais simples do VAR tradicional aplicado no futebol brasileiro - veja as diferenças na arte no final deste texto.

Após os jogos, a FGF iniciou conversas com a 2Live para o acerto financeiro e isso deve demorar alguns dias para ser concluído. A previsão inicial é que o VAR Light volte a partir das quartas de final.

Um ponto que a FGF ainda analisará será junto com os árbitros que atuaram como VAR nos jogos - Wilton Pereira Sampaio e André Luiz Castro. A federação quer ouvir dos profissionais como foi a operação dos tablets, já que durante as partidas não houve nenhum tipo de problema com internet e uso dos aparelhos.

Nesta versão do VAR, a tecnologia é toda operada pelo árbitro de vídeo (definição de câmera e voltar ou acelerar imagem, por exemplo). A FGF quer entender se a operação foi “aprovada” pelos árbitros. Se houver alguma dúvida, a federação sentará com a 2Live para analisar se é possível melhorar algum ponto que possa vir a ser citado pelos árbitros.

Os testes com o VAR Light são parte do objetivo da FGF de tentar minimizar erros de arbitragem nos jogos do Campeonato Goiano. A tecnologia é um experimento aprovado pela Fifa e se trata de uma versão simplificada e mais barata em comparação com a versão que é utilizada atualmente no futebol brasileiro.

Após os testes feitos nos dois jogos do Goianão, o técnico Claudinei Oliveira reclamou da tecnologia. Para ele, faltaram “imagens corretas” para o VAR Wilton Pereira Sampaio revisar um lance de impedimento, cuja jogada terminou em gol do Vila Nova. O treinador também reclamou da implementação da tecnologia com o campeonato em andamento.

“Acho que as coisas têm de ser feitas menos atropeladas. Vai ter (o VAR) desde o início do campeonato? É no mata-mata? Vão fazer um teste, mas alguém veio falar como os atletas como que ia funcionar? Veio dar uma palestra? Temos de saber o que está acontecendo. O VAR vai agir em todos os lances? Só em alguns? Mas tomara que dê certo, que seja um sucesso, mas hoje estreou com o pé esquerdo porque não corrigiu um erro do bandeira", disse o treinador colorado após a vitória sobre o Inhumas, na partida que marcou o início da utilização do VAR light no Goianão 2023.

Em resposta a fala do treinador, a FGF publicou uma nota na qual diz que o Vila Nova foi informado “sobre a implementação do VAR Light” sete dias antes da partida contra o Inhumas. “Diversos detalhes foram apresentados e esclarecidos em conversa entre os diretores da FGF e a presidência e diretoria do Vila Nova”, publicou a FGF, que ressaltou que o clube colorado foi informado sobre a impossibilidade de uso das linhas de impedimento.