O zagueiro Sidnei, de 32 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (12) e pode estrear pelo Goiás contra o Palmeiras no próximo sábado (16), na Serrinha.

A estreia do defensor era esperada para a partida contra o Coritiba, em que o Goiás foi goleado na estreia, mas um problema na documentação impediu que ele fosse regularizado em tempo hábil, segundo o clube esmeraldino. Por isso, ele se tornou desfalque de última hora na equipe do técnico Glauber Ramos.

Após passagem rápida pelo Cruzeiro, o zagueiro Sidnei foi anunciado pelo Goiás no dia 25 de março, duas semanas antes da estreia, mas, mesmo com esse tempo até o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, não foi possível a regularização do atleta.

A diretoria esmeraldina agora trabalha para regularizar o volante Matheus Sales, de 26 anos, que chega como reforço vindo do Coritiba e precisa ter o nome publicado no BID nesta terça-feira (12), que marca o encerramento da primeira janela de transferências nacionais.