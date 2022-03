Esporte Após quatro clássicos no Goianão, volante diz que Atlético-GO está pronto para decisão Edson espera que confrontos contra o Vila Nova contribuam para Dragão chegar forte à decisão

O Atlético-GO chega para decidir o Campeonato Goiano após ter disputado quatro clássicos diante do Vila Nova no Goianão 2022. Isso poderá ser um diferencial na final da competição, segundo o volante Edson, que afirma que o time atleticano está preparado para decidir e espera que os jogos diante do time vilanovense contribuam para que o Dragão se fortaleça ainda mais p...