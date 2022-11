O Serra Dourada voltou a receber jogos em 2022, após quase dois anos e meio sem ter a disputa de uma partida oficial. O principal palco do futebol goiano não foi a primeira escolha dos clubes da capital, mas Vila Nova e Atlético-GO escolherom jogar alguns duelos importantes no local ao longo da temporada. O Dragão o fez por ter de atuar em uma praça esportiva com capacidade superior a 20 mil lugares, por causa do regulamento da Copa Sul-Americana.

Desde o dia 8 de dezembro de 2019, quando recebeu a vitória do Goiás sobre o Grêmio por 3 a 2, no encerramento da Série A, o Serra Dourada passou dois anos sem ter partidas. O estádio precisou passar por adequações em sua estrutura. O uso do maior palco do futebol goiano foi liberado em abril deste ano.

Essa liberação só ocorreu depois de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que gerencia o estádio, e o Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT).

“Sabemos que os clubes da capital possuem seus estádios, que, dentro de visões estratégicas deles, é a escolha para fazerem seus jogos. Compreendemos, mas o Serra Dourada voltou a estar preparado para receber grandes jogos e também os de pequeno porte. Fizemos investimentos ao longo dos últimos anos, melhoramos situações estruturais, aspectos que vão da segurança aos banheiros”, analisou o secretário de Esportes Henderson Rodrigues.

O Serra Dourada voltou a ser palco de jogos. Foram nove partidas de competições oficiais e três amadoras. Dos clubes goianos, apenas Vila Nova e Atlético-GO mandaram jogos no principal palco do futebol goiano.

O time colorado foi o que mais jogou no estádio - seis dos nove jogos oficiais. A reabertura foi em uma partida do Vila Nova, diante do Fluminense, pela 3ª fase da Copa do Brasil - a equipe goiana acabou eliminada após derrota de 2 a 0 no jogo de volta. O Tigre ainda enfrentou Grêmio, Vasco, Ituano e Londrina pela Série B no local, e fez a decisão da Copa Verde, contra o Paysandu, no Serra.

O Atlético-GO precisou utilizar o estádio na fase final da Sul-Americana. O desejo da diretoria era mandar jogos no Antônio Accioly, mas, por causa do regulamento, precisou atuar em uma praça esportiva com capacidade acima de 20 mil. O Serra Dourada recebeu jogos do Dragão contra Olimpia-PAR (oitavas), Nacional-URU (quartas) e São Paulo (semifinal).

Para 2023, o desejo da gestão do estádio é que o Serra receba mais jogos, mas a Seel reconhece que isso só vai ocorrer conforme posição dos clubes goianos.

“Vai depender muito dos clubes da capital e dos regulamentos de determinados campeonatos, como é o caso da Sul-Americana. Os investimentos não vão parar. Estamos priorizando a iluminação, já está em processo de licitação, para que jogos da Série A sejam disputados aqui também. Vamos seguir as melhorias. Até o final deste ano (19 de dezembro, previsão) os 32 banheiros estão totalmente reformados”, disse o secretário.

Eventos no Serra Dourada em 2022

Jogos de futebol por competições oficiais

Copa do Brasil

Vila Nova 0x2 Fluminense

Série B

Vila Nova 0x0 Grêmio

Vila Nova 1x0 Vasco

Vila Nova 0x0 Londrina

Vila Nova 1x1 Ituano

Vila Nova 1 (3)x (4) 1 Paysandu

Copa Sul-Americana

Atlético-GO 2x0 Olimpia-PAR

Atlético-GO 3x0 Nacional-URU

Atlético-GO 3x1 São Paulo*

*jogo que detém o recorde de público do futebol goiano em 2022 com 33.047 público total e 29.512 pagantes

Jogos amadores

Copa Master

Vila Nova 2x0 Goiânia

Atlético-GO 0x6 Goiás

Vila Nova 1x3 Goiás

Eventos no estacionamento do Serra Dourada

1º Curso de Operações Perigosas - Corpo de Bombeiros

Hugo e Guilherme

Henrique e Juliano

BBQ Mix

Luan Santana

Samba Brasil

Gusttavo Lima

Eventos internos

Show Histórias

Guns and Roses

Festival Baile dos Milhões

After Só Track Boa