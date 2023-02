O Vila Nova voltará a ter uma escolinha de futebol após o projeto ficar parado por seis anos. O início das aulas está previsto para o dia 27 de fevereiro e vai atender garotos e garotas dos 4 aos 16 anos. As atividades vão ocorrer no OBA e no CT do Tigrão.

O coordenador da escolinha do Vila Nova será Willian Mendes, que também coordena o departamento de esportes olímpicos do clube colorado. A ideia é revelar atletas no futuro, por isso o projeto terá proximidade com as categorias de base do Tigre.

Leia também

+ No profissional, atacante espera evolução do Tigre nas finalizações



“Estamos bem alinhados com a base para fornecer jogadores para a base do Vila. Há anos o Vila não revela jogadores que chegaram aqui com 4, 5 anos. Tivemos histórias dos nossos adversários e temos potencial para isso. Estará tudo linkado. Nossa pré-equipe da escolinha vai funcionar lá no CT do Tigrão, jogadores da pré-equipe da escolinha e da base vão estar juntos. Está sendo algo planejado, não é algo que caiu e vamos entregar de corpo e alma para fazer acontecer da melhor forma possível”, disse o coordenador da escolinha colorada.

Segundo Willian Mendes, as mensalidades terão valores a partir de 144 reais. A ideia do Vila Nova é atender até 1 mil jovens e as equipes serão masculina e feminina. As turmas serão divididas por faixas etárias: 4 a 6 anos; 7 a 9 anos; 10 a 11 anos; 12 a 13 anos; e 14 a 16 anos - a categoria sub-15 vai existir nas categorias de base e na escolinha do clube colorado.

De acordo com o coordenador, não há planejamento de existirem turmas mistas (entre meninos e meninas) e o objetivo final é revelar jogadores para as equipes masculina e feminina do Tigre.

"Vamos ter escolinha para o futebol feminino, não tenho informação em Goiânia que é exclusiva. Não admito turma mista, serão turmas femininas e masculinas com objetivo de fornecer atletas para a base", salientou Willian Mendes.

Além dos campos do CT, o Vila Nova vai utilizar a estrutura do OBA para a escolinha. O local será o campo society, que ficou famoso por ter gramado vermelho com entrada pela rua 256. Serão três opções para treinos. No mesmo local, há um espaço para a prática de beach tennis, que poderá ser alugado. Os detalhes ainda serão divulgados pelo clube colorado.

Os alunos também poderão jogar futsal. A ideia é conciliar as duas modalidades para que garotos e garotas evoluam tecnicamente.

"A grama, por exemplo, é vermelha e seu material é o mesmo do (que é utilizado pelo) Palmeiras. Campo society, mas bem tratado. As bolas são oficiais da Penalty. A parte educacional terá acompanhamento semanal sobre isso. Se não tiver nota, vamos sentar e ver o que está acontecendo. Vamos trabalhar a questão bilíngue. O link com o futsal, base, escolinha de futsal até os 15 anos. Sabemos que historicamente jogadores passam pelo futsal, vamos resgatar isso", completou Willian Mendes sobre os diferenciais que o projeto possui.

Na opinião de Willian Mendes, o Vila Nova perdeu ao ficar seis anos sem o projeto da escolinha. O clube espera retomar o caminho da revelação de atletas com a retomada do projeto.

"O prejuízo foi grande. Há anos o Vila não tem uma informação de um atleta que saiu da escolinha. O Vila perdeu com essa questão, mas vem se organizando desde 2020 e temos que pensar para a frente. É um projeto inovador, ousado e que vai trazer auto-estima para o torcedor. Vamos fazer o máximo para a formação de atleta e em especial de formar cidadão. Temos uma pedagoga contratada para acompanhamento no dia a dia, vamos tentar sair dessa perda que o Vila teve nos últimos anos por não ter sua escolinha de futebol", frisou o coordenador da base colorada.

O projeto deve ser apresentado pelo Vila Nova no dia 24 de fevereiro, três dias depois (27) as aulas estão previstas para começarem.