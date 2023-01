O zagueiro Ramon Menezes, de 27 anos, será uma das novidades do Atlético-GO no jogo desta quarta-feira (25), diante do Anápolis, no Estádio Antônio Accioly. Para o jogador, será sentir a sensação de iniciar uma partida após seis meses – domingo (22), entrou nos minutos finais do clássico em que o Dragão empatou de 2 a 2 com o Vila Nova. Ramon Menezes atuou como volante a partir dos 42 minutos do segundo tempo.

Agora, revive a emoção de jogar depois de se contundir no dia 13 de julho, na goleada de 3 a 0 sobre o Goiás na Serrinha. No clássico, ele teve lesão no tendão de Aquiles, passou por cirurgia e encarou metade de uma temporada sob tratamento, fisioterapia, transição e os primeiros físicos e com bola. Ramon Menezes revelou que estava com saudades da rotina de jogador, da concentração, dos vestiários, viagens, treinos e da resenha. O tempo parado foi usado para refletir sobre o ser e o atleta.

“É difícil, porque eu nunca havia passado por isso, sem estar treinando, jogando. Foram seis meses de momentos de muita reflexão para a minha carreira. Porque foi uma situação que nunca passei. Foi um momento em que parei para pensar o que estava fazendo de errado, o que tinha de fazer para melhorar. Consegui respostas para esta reflexão”, destacou o atleta, que é conhecido por ser comunicativo no clube.

Nas reflexões, chegou à conclusão que precisava ser melhor. “Tanto que comecei bem a pré-temporada, treinando firme, cada vez melhor do que era na minha carreira. Eu me sinto bem, preparado para estar dentro de campo, ajudando meus companheiros, minha equipe. Agora, é ver se este tempo parado surtiu efeito ou não. É só dentro de campo para dar a resposta”, disse Ramon Menezes, que entrou no clássico como volante. Segundo ele, não há cláusula em contrato determinando em que posição um atleta de jogar. O importante é jogar, mesmo que a posição de origem seja na zaga.

“Sempre procuro deixar claro que a minha posição é zagueiro, mas na minha carreira já atuei de volante e até de lateral. Quando assino um contrato, não está especificado que há uma posição para jogar. Sou atleta do clube, procuro sempre ajudar e quando o professor Eduardo (Souza, técnico) me chamou ali e perguntou se eu fazia um volante, disse que estou aqui para ajudar. Estou preparado, estou pronto, independente da posição”, garantiu o jogador, que, junto com o zagueiro Emerson Santos e o goleiro Ronaldo, passou praticamente o restante do ano na fisioterapia.

Ramon Menezes queria ter sido relacionado para a viagem a Iporá, onde o Atlético-GO venceu o Iporá por 2 a 1. Porém, foi guardado para a lista dos relacionados para o clássico de domingo, quando pôde atuar por alguns minutos.

“Acredito que o atleta tem de ter este pensamento, tem de estar pronto para qualquer função. Fiquei até uns minutos antes ansioso, me aquecendo para entrar, pois era a minha retomada após seis meses. Estava louco para entrar logo, o tempo passando e o jogo pegando fogo. Foi pouco tempo, mas pude me sentir bem. Não era a minha posição, mas estava feliz por entrar em campo.”

