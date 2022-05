Esporte Após ser eliminado pelo Atlético-GO, Cuiabá demite Pintado Queda na Copa do Brasil foi estopim para demissão do treinador da equipe do Mato Grosso

A eliminação do Cuiabá-MT em casa, na 3ª fase da Copa do Brasil, foi o suficiente para que a diretoria do clube mato-grossense decidisse pela demissão do técnico Pintado no início da madrugada desta quinta-feira (12). O Cuiabá-MT empatou de 0 a 0 com o Atlético-GO, na Arena Pantanal. Nas penalidades, o Dragão venceu por 5 a 3, com uma defesa do goleiro Ronaldo. Insatisfeitos, os dirigentes do Dourado anunciaram na conta oficial do clube, no Twi...