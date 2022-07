Como fez em outubro de 2020, o volante e zagueiro Edson está novamente trocando o Atlético-GO pelo futebol árabe. Após sete meses da segunda passagem pelo Dragão, o jogador de 31 anos está acertando a transferência para o Al Adalah, clube da divisão principal da Arábia Saudita.

Edson e o clube árabe devem firmar um vínculo de dois anos, e o Atlético-GO receberá um valor, ainda não divulgado, pela liberação do jogador. A informação sobre a transferência do foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, não confirmou a finalização do negócio. "Estamos conversando ainda', disse o dirigente.

Edson festejou 31 anos no dia 1º de julho. Nesta segunda passagem, já disputou 32 jogos pelo time atleticano, a maioria como zagueiro, posição em que foi escalado pelo técnico Umberto Louzer na final do Goianão, após contusão de Ramon Menezes.

O jogador se firmou na zaga, mas é opção para atuar como volante, como fez no domingo (10), na derrota de 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. O Atlético-GO tenta segurá-lo até o início de agosto.

Na primeira passagem pelo Dragão, Edson era titular no meio e foi negociado com o Al Qadisiya, também da Arábia Saudita. No clube árabe, teve uma lesão no joelho e retornou ao Brasil para completar a recuperação, a partir de maio do ano passado.

Depois, acertou a volta ao Atlético-GO, em janeiro deste ano. Pelo Dragão, ganhou dois títulos do Goianão (em 2020 e 2021).