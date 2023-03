Depois de revolucionar suas categorias de base, com revelação de talentos e diversos títulos conquistados, o Palmeiras busca replicar o bom trabalho agora no time feminino.

Campeã recente do Paulista e da Libertadores, a equipe recebeu 13 novas jogadoras nesta temporada e a diretoria quer tornar o time referência na modalidade.

Dos 13 reforços no feminino, o trio da seleção paraguaia chamou a atenção: a goleira Alicia Bobadilla e as meias Ramona Martínez e Rosa Miño. Ramonita, inclusive, já estava no radar em outro momento. O clube faz o mapeamento por meio de súmulas de atletas que o clube já enfrentou e também por vídeos.

Outro importante investimento foi a manutenção da artilheira Bia Zaneratto. A atacante teve sondagens do exterior, mas recusou para ficar por mais uma temporada com o Verdão. Bia foi convocada para a seleção e deve disputar a Copa do Mundo em julho.

O Palmeiras quer fazer o time feminino ser autossustentável. É o segundo ano consecutivo em que as atletas entram com a temporada paga, muito por causa dos patrocinadores. Se em 2022 a equipe feminina iniciou o ano sem patrocínio exclusivo, agora em 2023 são cinco investidores: Betfair, Cimed, Cartão de Todos, Allianz Seguros e Pernambucanas.

Outro detalhe é que o time feminino fez sua pré-temporada na Academia de Futebol, centro de treinamento do masculino, algo raro de ocorrer nos clubes brasileiros.

No ano passado, as mulheres do Palmeiras jogaram oito vezes no Allianz Parque. Como comparação, o Corinthians atuou quatro vezes na Neo Química Arena no mesmo período e o São Paulo apenas uma vez no Morumbi, o que mostra o prestígio do time feminino com a diretoria alviverde.

Investimento surte efeito

O Palmeiras vem aumentando o investimento ao time feminino a cada ano. O clube teve a maior premiação individual para as jogadoras da história do futebol feminino na Libertadores. Na base, vale lembrar, o Palmeiras levantou 19 taças recentemente entre as categorias de diferentes idades e revelou Endrick, atacante de 16 anos que já está vendido para o Real Madrid.