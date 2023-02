O técnico Claudinei Oliveira volta a contar com o zagueiro Jordan para o duelo deste sábado (4) do time colorado contra o Goianésia pela 8ª rodada do Goianão 2023. O defensor cumpriu a suspensão automática no empate sem gols com o Grêmio Anápolis, após expulsão no clássico contra o Goiás.

Sem Jordan, o técnico Claudinei Oliveira utilizou os zagueiros Carlos Alexandre e Doma no empate por 0 a 0 com o Grêmio Anápolis na quarta-feira (1º). No banco de reservas, relacionou os jovens Kayky e Lucas, que foram promovidos da equipe sub-20 para o profissional após a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Jordan deve voltar ao time titular contra o Goianésia no sábado. A dúvida fica em quem será seu companheiro: Carlos Alexandre ou Doma. Os times se enfrentam no estádio Valdeir José de Oliveira, a partir das 16 horas, pela 8ª rodada do Goianão.

Leia também

+ Atacante do Vila Nova pede ambição após tropeço no OBA

+ ‘Era jogo para ter vencido’, lamenta técnico do Vila Nova após empate no OBA

+ Confira a tabela atualizada do Goianão 2023