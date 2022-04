Campeão, o elenco do Atlético-GO se reapresentou na manhã deste domingo (3) para o curto tempo de preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. O Dragão recebe nesta terça-feira (5) a LDU, de Quito (Equador), no Estádio Antonio Accioly, às 21h30.

Na primeira atividade após o 16º título do Goianão 2022, os jogadores que atuaram na vitória sobre o Goiás, por 3 a 1, no sábado (2), fizeram trabalho na academia do CT do Dragão, enquanto os outros fizeram treino no campo reduzido. O último treinamento antes do jogo internacional será nesta segunda-feira (4), à tarde, também no CT do Dragão.

A única novidade deve ser o meia Jorginho, ausente na final do Goianão 2022 porque estava suspenso. Jorginho deve atuar no lugar de Rickson.

O técnico Umberto Louzer também vai esperar pelas avaliações dos departamentos médico, de fisiologia e da preparação física para saber se há algum jogador com desgaste muscular. O uruguaio Leandro Barcia iniciou o trabalho de transição, mas não tem previsão de retorno à equipe.

Nesta segunda-feira (4), o atacante Diego Churin, de 32 anos e que será cedido pelo Grêmio, deve ser integrado ao elenco, mas só deve fazer avaliações físicas.

Após a decisão do Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio foi pentacampeão ao bater o Ypiranga, de Erechim-RS, os dirigentes do tricolor revelaram que Churin ficará emprestado ao Dragão até o fim da temporada.

Além dele, o zagueiro Gabriel Noga, de 20 anos e cedido pelo Flamengo, e o volante Edson, de 23 anos e que foi repatriado junto ao futebol da Ucrânia, estão integrados ao elenco atleticano. Mas só devem estrear nas próximas partidas do Atlético-GO - o Dragão jogará sábado (9), em Goiânia, com o Flamengo, mas Gabriel Noga não poderá atuar, pois pertence ao Flamengo.