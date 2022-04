O atacante Wellington Rato é um dos estreantes do Atlético-GO na Copa Sul-Americana, que vai começar nesta terça-feira (5) para o clube goiano às 21h30, contra a LDU, de Quito (Equador). As duas equipes, a brasileira e a equatoriana, se enfrentam no Estádio Antonio Accioly.

Para iniciar bem o torneio internacional, a torcida do Dragão espera que Wellington Rato possa ser um dos jogadores com capacidade para desequilibrar a partida. Após conquistar o Goianão 2022, o elenco e a comissão técnica atleticanos já deixaram o clima de festa pelo título para trás.

"Já viramos a chave. Nossa expectativa é boa. Ano passado, saí antes da Copa Sul-Americana. Agora, espero contribuir com gols, assistências, enfim, ajudar o nosso time", disse o jogador rubro-negro, que foi emprestado ano passado para atuar no futebol internacional, mas pelo V-Varen Nagasaki, da J-League 2 (2ª Divsisão) do Japão.

Segundo ele, o Atlético-GO está numa chave forte (Grupo F), ao lado da LDU (Equador), Defensa Y Justicia (Argentina) e Antofagasta (Chile). Somente o 1º colocado de cada chave continua na fase seguinte da Copa Sul-Americana. O Dragão abre a participação com jogo em casa. Na sequência, disputará dois jogos fora: contra Defensa y Justicia (dia 12) e Antofagasta (dia 27). No meio destas duas partidas fora do País, o Dragão recebe o Cuiabá-MT, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Wellington Rato foi decisivo no Goianão e acredita que a equipe poderá manter o padrão tático e técnico apresentado nas últimas partidas. "Viemos de uma compactação boa no nosso time, desde a nossa linha defensiva. Esperamos repetir isso na Sul-Americana", frisou o jogador do Dragão. Segundo ele, o Atlético-GO está motivado pela ascensão, pela conquista do título do Estadual e porque o clube respira também a participação num torneio continental.

Atlético-GO comercializa 4 mil ingressos

A diretoria do Atlético-GO divulgou, na tarde desta segunda-feira (4), a parcial de ingressos vendidos antecipadamente para o jogo desta terça-feira (5), às 21h30, diante da LDU, de Quito (Equador). Foram comercializados quatro mil bilhetes para a partida internacional que vai ser disputada no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia.

Internamente, os dirigentes consideram aquém do esperado o número de entradas adquiridas de forma antecipada. os ingressos custam 50 reais (inteira), mas o torcedor atleticano poderá adquirir a meia-entrada (25 reais) com a camisa do Atlético-GO. A venda antecipada continua nesta terça-feira (5), a partir das 8h30, no CT do Dragão (Setor Urias Magalhães) e 8 horas na Dragão Store (Estádio Antonio Accioly, no Bairro de Campinas).