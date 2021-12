Esporte Após títulos, Atlético-MG se coloca como alvo e projeta 2022 mais difícil Campeão dos dois principais torneios do futebol nacional e semifinalista da Libertadores, o Atlético seguirá forte em 2022 com a manutenção do elenco e busca por reforços pontuais

Não é nada fácil vencer o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil na mesma temporada. Mas é mais difícil ainda defender os títulos no ano seguinte. Depois do sucesso em 2021, o Atlético-MG projeta que a próxima temporada será ainda mais complicada. Embora apontado como um dos grandes times do futebol brasileiro, o Atlético não era a equipe a ser batida em março,...