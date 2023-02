Figurinha certa no time titular do Goiás na temporada passada, o meia Diego, de 27 anos, não foi utilizado pelo técnico Guto Ferreira nos dez primeiros jogos em 2023. O jogador está em fase final de tratamento de uma tendinite patelar crônica no joelho esquerdo e deve iniciar o período de transição física nos próximos dias dentro do clube, que não estima uma data de retorno para o atleta.

Em 2022, Diego foi o jogador de linha que mais vezes atuou pelo Goiás. Polivalente e em boa fase, o jogador fez 52 jogos ao longo da temporada e só não entrou mais vezes em campo, pelo alviverde, que o goleiro Tadeu, utilizado em 60 partidas.

Leia também

+ Raio-X da última rodada do Goianão: veja chances de cada clube

Diego sentia dores no joelho e a virada de temporada foi utilizada para que o atleta passasse por um tratamento mais profundo para ajudar a evitar mais problemas neste ano.

Além do tratamento de fisioterapia dentro do clube, Diego foi encaminhado para São Paulo, onde teve consulta com um especialista em tendinites. Na última semana, o jogador esmeraldino foi até Florianópolis, em Santa Catarina, para tratamento utilizando uma câmara para crioterapia, equipamento que auxilia na aceleração da recuperação física.

O jogador é submetido a uma névoa feita a partir de nitrogênio líquido e que atinge uma temperatura próxima de -180ºC. Com esse procedimento, a pele perde a temperatura de forma rápida, o que estimula a recuperação e ajuda na cicatrização dos tecidos lesionados.

O clube esmeraldino tem o desejo de adquirir o equipamento para que seja utilizado no departamento médico esmeraldino para ajudar na recuperação física dos jogadores ao longo da temporada. Atualmente, o clube utiliza outros métodos de crioterapia, forma de tratamento em que o corpo é submetido a temperaturas muito baixas, com o objetivo de promover a diminuição da inflamação.

Nos últimos dias, Diego já tem realizado exercícios físicos no campo sob supervisão dos preparadores físicos e fisioterapeutas do clube. O jogador passará pelo processo de transição física até ser liberado, após avaliações médicas, para treinar normalmente com o restante do elenco.

Além de se esforçar no tratamento da tendinite, Diego tem dividido seu tempo com outra tarefa. O jogador se tornou pai no dia 11 de janeiro e, além dos treinos e sessões de fisioterapia, curte o pequeno Davi.

Com espaço cativo na equipe na última temporada, Diego terá de enfrentar concorrência quando estiver apto a jogar. O técnico Guto Ferreira tem enaltecido o desempenho dos jogadores de meio-campo da equipe neste início de Goianão.

Willian Oliveira, com nove jogos, e Zé Ricardo, com oito partidas, foram os volantes mais utilizados pelo técnico esmeraldino neste início de temporada. O setor ainda possui outros atletas que chegaram como reforços, como os casos de Felipe Ferreira, que fez gol no clássico contra o Vila Nova, e Jhonny Lucas.

Outro jogador para o meio-campo que, assim como Diego, não estreou em 2023 é Fellipe Bastos. O experiente jogador, de 33 anos, tem sofrido com um desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda. (João Paulo Di Medeiros)