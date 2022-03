Esporte Após um mês no Goiás, Paulo Autuori deve deixar o clube Coordenador técnico tem acerto encaminhado com o Internacional e Bruno Pivetti também pode sair do clube

Durou apenas um mês a passagem de Paulo Autuori como coordenador técnico do Goiás. O profissional está de saída e deve assumir cargo semelhante no Internacional. Bruno Pivetti também pode deixar o clube. Paulo Autuori foi apresentado oficialmente como novo coordenador técnico do Goiás no dia 24 de fevereiro e chegava ao clube para assumir a função de coordenação técnic...