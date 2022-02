Esporte Após vaga, Goiás projeta manter liderança e descansar jogadores Equipe chega à terceira vitória seguida no Estadual, pretende usar próximos jogos para manter liderança e admite poupar titulares

O Goiás cumpriu a primeira tarefa da temporada e está classificado para as quartas de final do Campeonato Goiano. O time esmeraldino conseguiu a terceira vitória seguida na competição ao derrotar o Morrinhos, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (17), na Serrinha e carimbou vaga na próxima fase.O time esmeraldino chegou aos 14 pontos e reassumiu a liderança do Grupo A...