O técnico do Atlético-GO tem história na Copa Sul-Americana e no futebol mundial pelos títulos conquistados, mas Jorginho disse, após a vitória sobre o Olimpia de 2 a 0 no tempo regulamentar e 5 a 3 nos pênaltis, que usou imagens e o exemplo da Série B com os atletas do Dragão.

Foi o jogo disputado no final de 2013, quando o Atlético-GO tinha de vencer o Guaratinguetá-SP, no Serra Dourada, para não ser rebaixado à Série C. O time atleticano chegou ao resultado após os 40 minutos do segundo tempo, com gols de Juninho e Ricardo Jesus. O clube se safou de um descenso, que seria o segundo no Brasileiro em dois seguidos.

"Eu lembrei este jogo. Passei o vídeo sobre para os atletas", disse o treinador, citando a importância de se passar por um clube, deixar um legado e mostrar que é possível passar limites impostos. "É preciso ser exemplo. Há pessoas tristes, desacreditadas da vida, se suicidando", destacou Jorginho. "Os caras de 2013 acreditaram, deixaram um legado. Quem sabe daqui a nove, dez anos, possamos ser lembrados pelo nosso legado", ressaltou.

Jorginho também explicou o motivo de ter substituído o atacante Léo Pereira no final do jogo. O jogador entrou no lugar de Airton, autor do primeiro gol. Mas foi trocado por Rickson, que converteu uma das penalidades para o Atlético-GO. Ao sair de campo, Léo Pereira não se conformou, chorou bastante e foi consolado pelos companheiros.

"Quando terminou o jogo, disse que conversávamos no vestiário. Sabia que ele (Léo Pereira) estava p... da vida comigo. Pedi que me perdoasse", disse o técnico atleticano. O treiandor justificou a troca porque o atacante não acertou praticamente nada nos minutos em que esteve em campo. Mesmo mostrando eficiência nas penalidades, Léo Pereira foi preterido e não terminou o jogo.

"Tomei a decisão convicto", ressaltou Jorginho, que já chegou à final da Sul-Americana em 2013, quando era treinador da Ponte Preta e perdeu a decisão para o Lanús (Argentina). As decisões precisam ser tomadas, segundo ele, mesmo que possam sacrificar um jogador. Após o jogo, treinador e jogador substituído se abraçaram, segundo Jorginho.

Jorginho tem confiança no potencial do Atlético-GO para decidir as vagas na Sul-Americana e na Copa do Brasil (contra o Goiás, na próxima semana) e continuar fazendo campanha de permanência na Série A. Segundo ele, é possível viver o sonho do título na Sula, mas, antes de sonhar, é preciso trabalhar para chegar à final. Para isso, o próximo desafio é passar de fase contra o Nacional, do Uruguai.