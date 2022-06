O Goiás venceu o Cuiabá, por 1 a 0, graças a um toque de categoria do atacante Pedro Raul. O artilheiro esmeraldino na temporada, com 14 gols, reagiu às vaias sofridas durante a partida com o importante gol da vitória que tirou a equipe da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro.

Embora seja o artilheiro da equipe no ano e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com sete gols, e o responsável por marcar cinco dos últimos seis gols da equipe, Pedro Raul tem sofrido com críticas de parte da torcida, que se manifestou com vaias quando o atacante tocava na bola e tentava jogadas.

Pedro Raul disse que a resposta que ele tem dado para a torcida é com bola na rede. “Eu reajo fazendo gols. A torcida é passional, às vezes não dá para entender, mas é a paixão do torcedor, que quer sempre as vitórias e o melhor de todos em campo”, destacou o atacante, após mais uma vitória esmeraldina. “Tento me manter concentrado para fazer o que fiz hoje”, completou Pedro Raul.

O técnico Jair Ventura confia em Pedro Raul, que se tornou titular absoluto na equipe comandada por ele. O treinador disse que o único medo é perder o jogador na janela de transferências que está prestes a se abrir - dia 18 de julho.

“Minha única preocupação com o Pedro Raul é de abrir a janela agora e a gente perdê-lo. Ele é um 9 como poucos, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e, de repente, podemos perdê-lo. A situação é essa. Espero que não estejam acompanhando os jogos do Goiás para que não tirem ele daqui”, frisou o treinador esmeraldino.

Valor do grupo

Para explicar a vitória, Pedro Raul quis valorizar o grupo do Goiás. “Nós temos um grupo muito coeso e resiliente. Vamos brigar jogo após jogo. Estamos vivos em uma competição como a Copa do Brasil, vamos ter o jogo da volta e esperamos a Serrinha lotada. Vamos sempre almejar as posições lá de cima (da Série A), mas tem que ser o foco jogo a jogo”, frisou Pedro Raul, que ressaltou reiteradas vezes a importância da vitória sobre o Cuiabá para tirar a equipe de uma zona desconfortável na tabela - o Goiás fecha a 14ª rodada em 14º lugar, com 17 pontos, a 2 do Z4, aberto pelo América-MG, que tem 15 pontos na 17ª colocação.

O poder de finalização de Pedro Raul foi decisivo para a conquista do resultado importante, pois o jogador pegou com categoria, de primeira, a bola que veio de um cruzamento do lado direito. O responsável pela assistência foi o meia Diego, a quem Pedro Raul atribuiu a metade do gol construído aos 34 minutos do segundo tempo.

Descanso

O atacante poderá descansar um pouco após uma maratona de jogos vivida pelo Goiás. O elenco esmeraldino ganhou dois dias de folga e se reapresentará na quarta-feira (29). O próximo compromisso é somente no próximo domingo, fora de casa, contra outro adversário que luta para fugir do rebaixamento, o América-MG, em Belo Horizonte.

Desta vez, o treinador esmeraldino não perdeu peças por lesão ou suspensão para a próxima partida. Mais que isso, Jair Ventura vai ganhar o retorno de Maguinho, que cumpriu suspensão automática, e deverá ter como opções os atacantes Apodi e Nicolas.