O goleiro Georgemy se despediu do Vila Nova na noite de sábado (19), após o time colorado perder o título da Copa Verde para o Paysandu, nos pênaltis. O jogador de 27 anos não entrou em campo, mas confirmou que deixará o clube goiano e defenderá o Novorizontino na próxima temporada. O acerto foi feito entre o goleiro e o clube paulista na semana passada.

Ele não participou diretamente da derrota para o Paysandu, mas foi relacionado e estava no banco de reservas. Esse foi o segundo vice da Copa Verde de Georgemy, que foi o goleiro titular na derrota, em 2021, para o Remo.

“A palavra que tenho para dizer é triste. Emocionalmente sou forte, não costumo transparecer muitas coisas, mas estou triste. Chego ao fim desse ciclo agora realmente muito triste, porque queria deixar esse título para o torcedor. Saio de cabeça erguida porque no momento que pisei nesse clube, minha vida foi 100% Vila Nova. Me entreguei ao máximo, já joguei jogos lesionados e o desempenho caiu. Mas saio grato daqui”, desabafou Georgemy, que afirmou que se no futuro tiver a oportunidade, voltará para o Vila Nova.

“O Vila Nova foi um clube espetacular na minha vida. Saio grato a todos os torcedores e nunca vou esquecer do Vila Nova. Se eu tiver a oportunidade de voltar um dia, podem ter certeza que vou voltar”, avisou o jogador.

Georgemy disputou 86 jogos pelo Vila Nova, desde 2021. O time goiano é o clube que o jogador natural de Americana mais defendeu na carreira. Ele atuou em partidas do Campeonato Goiano, Série B do Brasileiro e as Copas do Brasil e Verde.

O goleiro perdeu a condição de titular neste ano, após a chegada do técnico Dado Cavalcanti, no início da Série B. Georgemy revelou no sábado, que não entendeu a saída da equipe e afirmou que essa situação foi ratificada para ele, quando não retomou a condição de titular.

“Eu não entendi muito bem (a saída da equipe titular), foi uma mudança repentina. Não cheguei a trabalhar com o Dado Cavalcanti. Eu estava regenerando, no outro dia teve um treino e no dia do jogo (contra a Chapecoense) eu não estava relacionado”, afirmou o goleiro.

Georgemy frisou que respeitou a decisão do treinador, pois conseguiu readquirir seu momento técnico durante um período que sofreu uma lesão no joelho direito, mas voltou a afirmar que não entendeu a perda da posição ao não ser mais utilizado como titular.

“Entendi a decisão, respeitei, mas também não entendi a minha não volta. O time ficou 13 jogos sem vencer, esperava meu retorno, como vários jogadores tiveram. Foi opção do treinador, mas deu tudo certo. Meu companheiro Tony fez um campeonato espetacular e o time conseguiu se manter na Série B. Saio daqui com o dever cumprido”, explicou o ex-atleta colorado.