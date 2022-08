Após vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão, neste sábado (20), o Goiás ironizou o clube mineiro por meio das redes sociais, mas, horas depois, apagou a postagem e publicou uma nota de retratação.

Às 18h25, o Goiás publicou a seguinte postagem "Nota oficial: Goiás Esporte Clube". A mensagem era uma referência à quantidade de notas publicas pelo Atlético-MG na temporada, incluindo uma que o Galo publicou criticando uma postagem do Mineirão após o clube ter contratado Pavón.

Horas depois, às 21h58, o Goiás se retratou com uma nota oficial, assinada pelo presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro. Nela, o dirigente diz que foi uma "infeliz mensagem" publicada por "iniciativa voluntária da pessoa responsável pela produção de conteúdo do clube, que a fez por conta própria".

O dirigente disse que a mensagem "não representa, não retrata, não reflete, não traduz e não significa a opinião do Goiás".

Não é a primeira vez que o Goiás se envolve em uma retratação relacionada ao Atlético-MG. No 1º turno, o assessor de imprensa do Goiás, Fernando Lima, se retratou com o atacante Hulk, do Galo, após acusação contra o jogador sobre ter danificado uma porta na Serrinha.

Confira a nota completa do Goiás:

"O Goiás Esporte Clube vem publicamente se retratar com a instituição Clube Atlético Mineiro, em virtude de um conteúdo postado na rede oficial do Twitter do clube, na data de 20 de agosto de 2022, às 18h25.

Toda diretoria do Goiás Esporte Clube foi surpreendida com essa infeliz mensagem. Essa publicação trata-se de uma iniciativa voluntária da pessoa responsável pela produção de conteúdo do clube, que a fez por conta própria, sem submeter o conteúdo a nenhum membro diretivo ou gerencial do clube para aprovação.

Assim que tomamos conhecimento do que havia ocorrido, determinamos a exclusão do Tweet da conta oficial do Goiás Esporte Clube e nos prontificamos em esclarecer esse possível equívoco, que não representa, não retrata, não reflete, não traduz e não significa a opinião do Goiás Esporte Clube.

A relação do Goiás Esporte Clube e do Clube Atlético Mineiro sempre foi pautada no respeito, na educação e na estima. E é assim que sempre será!"