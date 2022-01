Em sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Aparecidense não avançou da fase de grupos. O Camaleão conquistou, neste domingo (9), sua primeira vitória no torneio ao bater o Petrolina-PE por 3 a 2, mas o resultado não foi o suficiente para o clube avançar para os duelos eliminatórios por causa dos critérios de desempate.

Na última rodada dos jogos do Grupo 14, a Aparecidense venceu o Petrolina-PE, de virada, após o time pernambucano abrir 2 a 0. Em manhã inspirada do atacante Diogo, que marcou três gols no 2º tempo, o Camaleão reagiu na partida disputada no estádio Joaquinzão, em Taubaté-SP, e venceu pela primeira vez na Copinha.

O resultado colocou o Camaleão na 2ª colocação, mas o clube goiano ainda dependia de uma derrota do Botafogo-RJ, que enfrentou o Taubaté, ou uma vitória do time carioca por 4 gols de diferença.

O Alvinegro venceu o Taubaté, mas por 2 a 0, e nos critérios de desempate o time paulista terminou na 2ª posição com 4 pontos e saldo de gol zerado. A Aparecidense também conquistou 4 pontos, mas teve saldo negativo de 2 gols - o Botafogo ficou na liderança com 6 pontos, enquanto o Petrolina-PE foi o 4º colocado com 3 pontos.