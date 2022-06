Esporte Aparecidense acerta com Moacir Júnior para sequência da Série C Treinador de 55 anos será o terceiro técnico do Camaleão na atual temporada, após demissão de Eduardo Souza

A Aparecidense acertou a contratação de Moacir Júnior após a demissão de Eduardo Souza. O treinador de 55 anos será o terceiro técnico do Camaleão na atual temporada, e comandará o time goiano na sequência da Série C. Moacir Júnior assume o comando técnico da Aparecidense no lugar de Eduardo Souza, demitido na segunda-feira (6) após resultados ruins na competição...