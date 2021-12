Esporte Aparecidense anuncia contratação de Willian Magrão Experiente jogador assinou contrato até o final de 2022 com o Camaleão

Cria da base do Grêmio, o volante Willian Magrão, que também joga como zagueiro e foi anunciado para essa posição, é o segundo reforço da Aparecidense para 2022 em que o time goiano disputará a Série C. O defensor de 34 anos assinou contrato até o final do próximo ano e se junta ao meia Felipe Menezes como primeiras novidades no Camaleão para a próxima temporada. Willian Magrão foi revelado pelo Grêmio, clube pelo...