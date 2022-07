A Aparecidense venceu o Altos-PI por 2 a 1, neste domingo (17), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e voltou ao G8 da Série C. Com 22 pontos, a equipe é a 7ª colocada e pode perder perder uma posição até o fim desta rodada, a 15ª.

O resultado recoloca o Camaleão no caminho das vitórias após duas rodadas sem ganhar - tinha perdido para o Ferroviário e empatado com o ABC. Desde a chegada do técnico Moacir Júnior, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota.

A quatro rodadas do fim da 1ª fase, a Aparecidense está na briga para se classificar à próxima fase, que será disputada em dois quadrangulares.

Neste domingo (17), o Camaleão saiu na frente e abriu 2 a 0, com gols de Robert, aos 33 do primeiro tempo, e Felipe Menezes, aos 10 minutos do segundo tempo. Manoel Ribeiro, aos 25 da segunda etapa, diminuiu para o time piauiense, que tem 18 pontos e está em 14º, a 3 pontos do G8 e 3 pontos do Z4.

Na próxima rodada, a Aparecidense joga fora de casa, contra o Brasil de Pelotas, no sábado (23), às 18 horas. O time gaúcho luta contra o rebaixamento à Série D e está no Z4 - é o 19º e penúltimo colocado, com 14 pontos.