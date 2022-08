Pelo terceiro ano seguido, a Aparecidense chega à uma fase decisiva de uma competição nacional. A vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo-PB, no sábado (13), garantiu o Camaleão na próxima fase da Série C do Brasileiro, a semifinal, que terá oito clubes divididos em dois grupos de quatro componentes. A equipe de Aparecida de Goiânia está no Grupo B e decidirá vaga contra Volta Redonda-RJ, Mirassol-SP e Botafogo, de Ribeirão Preto-SP, em partida de ida e volta.

A CBF deve divulgar nesta segunda-feira (15) as datas, horários e locais dos jogos da semifinal.

A projeção do clube é de que, se conquistar acima de 50% dos pontos em disputa (18 pontos), conquistará o acesso à Série B. Vale ressaltar que a equipe goiana é a única estreante na Série C.

Na abertura da semifinal, a Aparecidense receberá o Mirassol-SP, líder geral da 1ª fase (33 pontos), buscando quebrar uma marca negativa: nos três jogos disputado anteriormente, o time paulista venceu três vezes. Depois, sai para enfrentar o Volta Redonda-RJ e joga de novo em casa com o Botafogo-SP.

Nesta Série C, o Camaleão perdeu do Mirassol-SP (1 a 0), mas venceu, como visitante, o Botafogo-SP (2 a 0) e o Volta Redonda-RJ (3 a 0).

“É esperar que nosso time não se iluda. Está tudo zerado, agora é lá (fora) e cá (casa). Provavelmente, quem conseguir a meta de dez ou onze pontos pode alcançar o acesso nesses 18 pontos que serão disputados. Faço uma régua de dez, onze (pontos) como uma linha boa para buscar o acesso, porque (semifinal) será muito competitiva, disputada nos mínimos detalhes. Espero que nos sejam favoráveis”, previu o técnico da Aparecidense, Moacir Júnior.

Todos os integrantes do Grupo B da Série C foram campeões da Série D: Botafogo-SP (2015), Volta Redonda-RJ (2016), Mirassol-SP (2020) e Aparecidense (2021).

Moacir Júnior chegou ao clube para o lugar de Eduardo Souza. A Aparecidense estava lutando contra o rebaixamento e, coincidentemente, a estreia do técnico foi na vitória sobre um dos adversários da semifinal - 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, fora de casa. O time começou a obter resultados positivos, foi surpreendido em casa pelo Atlético-CE na antepenúltima rodada, mas empatou com Remo-PA (0 a 0) e bateu o Botafogo-PB (1 a 0), fechando com 29 pontos.

O treinador está no primeiro trabalho no futebol goiano e espera repetir a trajetória dele ano passado, quando conquistou o acesso com o ABC-RN - o time potiguar está no Grupo C da Série C.

Com a vivência de outros clubes, torneios e acessos, Moacir Júnior acredita que a Aparecidense tem condições de chegar à Série B.

Um dos trunfos do clube é o atacante Alex Henrique, autor do gol da classificação e na ponta da artilharia da Série C com dez gols.

“Para mim, é uma sequência. Não somos melhores do que ninguém, mas não vejo ninguém assustadoramente melhor do que nós. Isso faz com que tenhamos a esperança de fazer uma reta final forte e, porque não, sonhar com terceiro objetivo, o acesso”, citou o técnico, lembrando que a primeira (fuga do rebaixamento) e a segunda, a vaga (semifinal), missões já estão garantidas.

Grupo B

Jogos de ida e volta

A ordem dos jogos da Aparecidense na semifinal será:

20/8 (sábado) ou 21/8 (domingo): Aparecidense x Mirassol-SP

27/8 (sábado) ou 28/8 (domingo): Volta Redonda-RJ x Aparecidense

3/9 (sábado) ou 4/9 (domingo): Aparecidense x Botafogo-SP

10/9 (sábado) ou 11/9 (domingo): Botafogo-SP x Aparecidense

17/9 (sábado) ou 18/9 (domingo): Aparecidense x Volta Redonda-RJ

24/9 (sábado) ou 25/9 (domingo): Mirassol-SP x Aparecidense