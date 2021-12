Esporte Aparecidense confirma mais cinco reforços para 2022 Camaleão segue montagem do elenco que disputará a Série C na próxima temporada

A Aparecidense anunciou nos últimos dias a contratação de mais cinco reforços para a temporada de 2022. A mais recente ocorreu nesta quarta-feira (22), com a chegada do meia-atacante Nilsinho Júnior, que foi revelado pelo Goiás. O jogador de 24 anos assinou contrato até o final de 2022, após atuar por último no Inhumas, na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Além de Nilsinho...