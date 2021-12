Esporte Aparecidense contrata Alan Mineiro Meia é o 10º reforço anunciado pelo clube de Aparecida de Goiânia, que vai disputar Goianão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro em 2022

O meia Alan Mineiro, de 34 anos, foi anunciado pela Aparecidense como contratação para a temporada pela 2022. O jogador, que por último passou pelo Brasiliense, estará no elenco do Camaleão que disputará, além do Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O contrato de Alan Mineiro com a Aparecidense será apenas para o Campeonato Goiano...