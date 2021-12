Esporte Aparecidense contrata lateral e renova com três jogadores Camaleão busca reforço no futebol paulista e mantém três campeões da Série D

A Aparecidense usou sua conta no Instagram para anunciar a contratação de um reforço e as renovações de contratos com três jogadores campeões da Série D do Campeonato Brasileiro. O novo reforço do Camaleão é o lateral direito Caio Callymar, de 23 anos, que jogou pelo Inter de Bebedouro-SP a 4ª Divisão do Campeonato Paulista na última temporada.O lateral direito jogou n...