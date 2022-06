Esporte Aparecidense derrota Botafogo-GO e alivia pressão Camaleão conquista vitória, em Ribeirão Preto, e sobe na tabela de classificação

Fora de casa, em Ribeirão Preto (SP), a Aparecidense se recuperou na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Botafogo-SP, por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (13).O triunfo do Camaleão fez com que a equipe respirasse na tabela de classificação ao chegar aos 12 pontos e deixar para trás a zona do rebaixamento. O clube de Aparecida de Goiânia ainda está m...