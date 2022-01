Esporte Aparecidense e Iporá empatam na estreia no Goianão

Aparecidense e Iporá começaram o Campeonato Goiano em jogo de muitos gols e um empate por 2 a 2 no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, na noite desta terça-feira (25). Em busca do título inédito do Estadual, o Camaleão não fez bom jogo, mas saiu na frente. Encarou um adversário duro, que chegou a virar o jogo, mas acabou buscando o empate. ...