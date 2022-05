Esporte Aparecidense empata com o Campinense em reencontro na Série C Finalistas na última Série D, time goiano visitou a Raposa, e ficou no 1 a 1

A reedição da última final da Série D terminou empatada. No Estádio Amigão, em Campina Grande-PB, a Aparecidense ficou no 1 a 1 com o Campinense, pela 4ª rodada da Série C. O duelo foi disputado neste sábado (30), com gols marcados por Alex Henrique, pelo Camaleão, e Dione, a favor da equipe da casa. Com o resultado, a Aparecidense chega ao terceiro jogo sem vitória na Série C. O Camaleão venceu...