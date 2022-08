Em confronto direto por uma vaga no G-8, Remo e Aparecidense empataram, por 0 a 0, na noite deste domingo (7), no Estádio Baenão, em Belém. A partida foi válida pela 18ª e penúltima rodada da fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o empate conquistado fora de casa, o Camaleão chegará na última rodada da Série C com 26 pontos, fora do G-8, mas ainda com chances reais de classificação para a próxima fase mantendo vivo o sonho de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida foi disputada em Belém com ares de decisão de campeonato, por se tratar de um confronto direto por um lugar dentro do G-8. Em caso de vitória, a Aparecidense voltaria para Aparecida de Goiânia dentro da faixa de classificação e precisaria apenas de suas forças para sacramentar a vaga na próxima fase na próxima rodada, em casa.

O Camaleão fecha a fase de classificação contra o Botafogo-PB no próximo sábado (13), às 17 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo.

No Baenão, a Aparecidense fez jogo aguerrido e bem equilibrado no 1º tempo. Na etapa final, o Camaleão teve pelo menos duas grandes oportunidades para marcar, mas não conseguiu mexer no placar da partida e, no fim, pelo menos se segurou para não sair derrotado e complicar ainda mais suas chances de classificação.

