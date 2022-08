A Aparecidense entra em campo na noite desta segunda-feira (29), às 20 horas, para enfrentar o Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, no Estádio Raulino de Oliveira. O Camaleão busca a primeira vitória na 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro para ingressar na faixa de acesso à Série B - os dois melhores colocados do grupo garantem acesso.

Após começar essa nova etapa da competição com um empate, em casa, diante do Mirassol, a Aparecidense enfrenta o Volta Redonda, que terminou a 1ª fase com a quarta melhor campanha. Na fase de classificação, a Aparecidense conseguiu derrotar o clube carioca, em Volta Redonda, com goleada de 3 a 0.

O técnico Moacir Júnior admite que a Aparecidense precisará utilizar muita inteligência para conseguir um bom resultado. “Vamos para lá sabendo que eles vão ter que se expor um pouco mais devido a derrota (na 1ª rodada). Precisaremos jogar com inteligência e sabedoria”, ressaltou.