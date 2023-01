No jogo em que as duas equipes jogaram pela reabilitação, a Aparecidense se deu melhor e venceu o Inhumas por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Com gols do atacantes Vitor Ricardo e João Diogo, em cobrança de falta, o Camaleão chegou a 9 pontos, encostado no ainda líder Atlético-GO, que soma dez pontos. Coincidentemente, as duas equipes disputarão a liderança neste sábado (28), no Estádio Antonio Accioly.

A partida colocou frente à frente as duas equipes que estão no entorno de Goiânia. Após derrota de 2 a 1 para o Goiânia, no sábado passado (21), o técnico Moacir Júnior decidiu fazer algumas mudanças na Aparecidense.

O goleiro e jogador com mais tempo de clube, Pedro Henrique, perdeu a titularidade após falhas nos gols do Goiás e do Goiânia. Ele foi substituído por Gabriel. O zagueiro Gilberto e o lateral esquerdo Rodrigues também foram substituídos.

A atuação da Aparecidense não foi primorosa, mas o time fez valer o mando de campo e chegou à vitória no segundo tempo. Na boa jogada, o atacante Vitor Ricardo aproveitou e abriu o placar – Aparecidense 1 a 0, aos 20 minutos. É o primeiro gol de Vitor Ricardo neste Goianão. Nos acréscimos, aos 47 minutos, João Diogo cobrou falta rasteira e com força, no canto do goleiro Flayamar – 2 a 0 Aparecidense.

Goianésia

O Goianésia venceu a terceira seguida e, com 9 pontos, é 3º colocado do Campeonato Goiano. Nesta quarta-feira (25), o Azulão do Vale bateu o Grêmio Anápolis por 1 a 0, no Estádio Valdeir José de Oliveira, pela 5ª rodada do Estadual.

O gol da vitória foi marcado por Gabriel Correia, aos 18 minutos do segundo tempo. O jogador fez tabela longa com o companheiro na esquerda da área e chutou forte para marcar.

O Azulão do Vale começou mal o Goianão, com duas derrotas iniciais. Mas se recupera com a terceira vitória seguida e se coloca, mais do que na briga por classificação, entre os primeiros colocados.

Na próxima rodada, enfrenta o Goiânia, fora de casa, sábado (28), às 16 horas.

O Grêmio Anápolis segue sem pontuar e se afunda ainda mais neste início de Goianão. Perdeu os cinco jogos que fez até agora. No fim de semana, recebe o Inhumas sábado (28), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte.