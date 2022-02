Esporte Aparecidense ganha, e Goiatuba é o 1º rebaixado no Goianão Vitória faz o Camaleão chegar aos 12 pontos e ficar em melhor condição para brigar por vaga nas quartas de final

A Aparecidense venceu o Goiatuba por 2 a 0 na tarde deste sábado (26), no Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e rebaixou o Azulão, que é o primeiro time a ter a queda para a Divisão de Acesso decretada no Goianão 2022. A vitória faz a Aparecidense chegar aos 12 pontos e ficar em uma melhor condição para brigar por vaga nas quartas de final do Est...