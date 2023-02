Em casa, a Aparecidense goleou o Crac, por 3 a 0, na tarde deste domingo (26), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. O resultado elástico dá boa vantagem para o Camaleão para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano, que será disputado em Catalão.

Em tese, Aparecidense e Crac prometiam o jogo mais equilibrado entre os quatro confrontos desta fase do Goianão. Isso porque a equipe de Catalão terminou a fase de classificação com 17 pontos, apenas um a mais em relação ao time de Aparecida de Goiânia.

No entanto, o que se viu em campo foi outra coisa. A Aparecidense se comportou de forma lúcida durante toda a partida e aproveitou bem as chances que criou. A abertura do placar foi aos 22 minutos da 1ª etapa. Após jogada iniciada pelo lado esquerdo, a bola cruzou a área e encontrou o lateral direito Vitor Ricardo, que finalizou e viu a bola sofrer uma série de desvios antes de cruzar a linha fatal.

Com a vantagem no placar, o Camaleão tomou as rédeas da partida e ampliou no 2º tempo. O volante Renato marcou aos cinco minutos com um chute rasteiro na entrada da área. Aos 19 minutos foi a vez do experiente Robert, de 31 anos, marcar o terceiro gol do Camaleão e deixar a equipe em boa situação para definir a classificação fora de casa.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (5), às 16 horas, no Estádio Genervino da Fonseca, em Catalão.