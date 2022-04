Esporte Aparecidense inicia história na Série C Equipe começa disputa da 3ª Divisão com mudanças após decepcionar no Goianão

Pela primeira vez na história, a Aparecidense disputará uma partida da Série C. Neste sábado (9), o Camaleão encara o Ypiranga-RS, vice-campeão gaúcho, na abertura da 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro, a partir das 11 horas, no estádio Colosso da Lagoa. Atual campeã da Série D, a equipe de Aparecida de Goiânia vive temporada histórica, mas tem o objetivo de apresentar m...