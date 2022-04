Esporte Aparecidense inicia sequência longe de casa na Série C Equipe tem dois jogos seguidos fora e busca o maior número possível de pontos para ter pelo menos 50% de aproveitamento no começo da competição

A Aparecidense inicia neste domingo (24), a partir das 16 horas, uma sequência de dois jogos como visitante na Série C, e tem o objetivo a busca por pontos para a meta traçada para as cinco primeiras rodadas do campeonato. Na Arena da Amazônia, o Camaleão encara o Manaus, pela 3ª rodada da competição nacional.Antes de estrear na 3ª Divisão, a Aparecidense definiu a ...