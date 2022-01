Esporte Aparecidense inicia venda de ingressos para jogo contra o Vila Nova Equipes se enfrentam no estádio Aníbal Batista de Toledo, na quarta-feira (2 de fevereiro), a partir das 19h30

A Aparecidense vai iniciar nesta terça-feira (1º de fevereiro) a venda de ingressos para o jogo contra o Vila Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Os valores são de 40 reais (inteira) e 20 reais (meia-entrada). Torcedor com camisa do time de Aparecida de Goiânia paga meia no bilhete. Jogos em Aparecida de Goiânia em meio à pandemia da Covid-19 podem ser disp...