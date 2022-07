Esporte Aparecidense joga mal e perde para o Ferroviário na Série C Em tarde de pouca criação ofensiva, Camaleão esbarrou na forte marcação da equipe cearense e pode deixar o G8 da competição nacional

A Aparecidense foi derrotada, por 1 a 0, pelo Ferroviário, na tarde deste sábado (9), no Estádio Elzir Cabral. Em duelo válido pela 14ª rodada da Série C, o time goiano teve atuação criativa ruim e esbarrou na forte marcação da equipe da casa. Dudu, no final do primeiro tempo, fez o único gol do duelo. O primeiro tempo no Estádio Elzir Cabral foi truncado e de p...