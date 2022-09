A Aparecidense espera conquistar na tarde deste domingo (25), no interior paulista, o segundo acesso seguido em nível nacional no intervalo de dois anos. A equipe de Aparecida de Goiânia precisa de uma vitória simples sobre o Mirassol-SP, no Estádio José Maria de Campos Maia, a partir das 17 horas, para garantir presença inédita na Série B de 2023.

Até o empate pode servir às duas equipes, mas será necessário que, no outro jogo do Grupo C, o Volta Redonda-RJ vença, em casa, o Botafogo-SP. A partida em Mirassol (SP) reúne os dois últimos campeões da Série D do Brasileiro: Mirassol-SP (2020) e Aparecidense.

No futebol goiano, tomando como referência os clubes do interior, a ascensão da Aparecidense lembra, em parte, a fase vitoriosa da Anapolina no início da década de 1980, quando a Rubra foi vice-campeã da Taça de Prata (1981) e disputou com destaque na Taça de Ouro (1982), além de ter sido vice-campeã duas vezes do Goianão (1981 e 1983). A diferença é que o Camaleão pode saltar duas divisões do Brasileiro. Ano passado, foi campeã da Série D e, neste final de semana, poderá sair da Série C para ser um dos quatro novos integrantes da Série B - o ABC-RN é o primeiro garantido, enquanto Vitória e Figueirense disputam a segunda vaga da outra chave.

Na Série D de 2021, a Aparecidense fez uma campanha marcada pela regularidade e por avanço em cinco eliminatórias - passou pela Caldense-MG, Cianorte-PR, Uberlândia-MG, ABC-RN e Campinense-PB. Além disso, houve só um comando, o do jovem técnico Thiago Carvalho. Agora, na Série C de 2022, a equipe passou por mudanças de treinador e alguns momentos de irregularidade. O clube começou com Thiago Carvalho no Goianão, fez a troca após campanha fraca no Estadual, apostou em Eduardo Souza para a Série C e fecha a competição com o mineiro Moacir Júnior, de 55 anos e experiência adquirida em competições nacionais como as séries D e C.

“Quando decidimos fazer a troca, optei pelo Moacir (Júnior), pois tem muito conhecimento da Série C. Ano passado, nós o enfrentamos quando ele estava no ABC-RN e conquistou o acesso. Tem muita capacidade de trabalho e gestão”, detalhou Elvis Mendes, presidente da Aparecidense. Quando Moacir Júnior chegou, antes da 10ª rodada, o clube estava ameaçado de entrar na faixa de rebaixamento. Na estreia, fora de casa, vitória sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto-SP, por 2 a 0. Começava o encaixe do time.

No Camaleão, a gestão tem a participação de três ex-jogadores: Elvis Mendes (ex-goleiro da base do Vila Nova, contemporâneo do volante Donizete, disputava vaga com Edmar Torquato, preparador de goleiros do Goiás), João Victor Rodrigues (ex-lateral da base e que chegou ao profissional do clube, tirou as chuteiras e virou diretor de futebol após a morte do pai, João Rodrigues, o Cocá) e Elias Ribeiro (ex-jogador, campeão da Série D 2021, se tornou coordenador técnico no início de 2022, com o Goianão em andamento).

O elenco atual tem 26 jogadores, mas passou por ajustes. Manteve cerca de 50% da base campeã da Série D, teve de contratar alguns nomes como Gabriel, Cleriston (goleiros), Ricardo Lima (zagueiro, voltou ao clube), Renato (volante), Felipe Menezes (meia), Joãozinho (atacante), Luan Sales (lateral), Lucas Balardin (zagueiro), entre outros.

Leia também:

+ Na Aparecidense, Alex Henrique é artilheiro longa vida

Principal investimento do Goianão, Alan Mineiro não se encaixou e rescindiu contrato no Estadual. “O time não foi bem no Campeonato Goiano e foi preciso fazer algumas mudanças”, disse Elias Ribeiro.

Enquanto Alan Mineiro não se encaixou no projeto, o clube teve paciência com outro jogador conhecido - o meia Felipe Menezes, de 34 anos. Elias cita que Felipe Menezes teve problemas clínicos, como a Covid 19, lesão muscular e problema na região lombar. A espera foi compensada pelas boas atuações de Felipe, autor de cinco gols na Série C.

Os bons resultados, segundo Elias Ribeiro, passam pela manutenção da base passada. “São jogadores muito bons, têm experiência e identificação com o clube”, analisou. Entre os que ficaram, estão Pedro Henrique, Weverton, Adriel, Wesley Matos, Vanderley, Rodrigues, Bruno Henrique, Rodriguinho, Robert, Alex Henrique e Gilvan. Lucas Gazal participou da campanha, mas foi negociado com o Atlético-GO em meados de julho.

Clube investe em análise e banco de dados de jogadores

Desde que se firmou no Goianão, a partir da conquista do título da Divisão de Acesso de 2010, a Aparecidense recorre ao mercado regional e de outros estados, como São Paulo, para formar o elenco. Atualmente, tem o departamento de análise e desempenho para estar atento ao mercado e monitorar novos jogadores.

João Victor Rodrigues, diretor de futebol, explica que há pelo menos dez atletas, em cada posição, em avaliação constante e num banco de dados organizado pelo departamento de futebol. Neste trabalho, chegaram ao Camaleão nomes até então pouco conhecidos, como Lucas Gazal, Lucas Balardin e Renato.

João Victor, o presidente Elvis Mendes e o coordenador Elias Ribeiro assistem aos jogos, gostam de perfil mais jovem de jogador, mas sem dispensar a experiência, como a de Alex Henrique, Pedro Henrique e Wesley Matos. “O meu pai (João Rodrigues, o Cocá) gostava de jogadores mais experientes. Eu e o Elvis gostamos dos mais jovens, de saúde”, compara João Victor.

Nessa política, o clube apostou em atletas como o meia Albano (negociado com o Goiás ano passado) e o zagueiro Lucas Gazal (negociado em julho com o Atlético-GO). A meta é colocar no mercado bons valores para negociá-los - pelo menos um por temporada - e fazer caixa.

Aos 25 anos, João Victor é um dos dirigentes mais jovens na função exercida no futebol. Tanto ele quanto Elias pretendem se aperfeiçoar e planejam fazer cursos de gestão. João Victor deve iniciar em breve uma gestão do futebol na CBF Academy. Elias, convidado por Elvis Mendes para ser o elo entre diretoria, elenco e comissão técnica, planeja se aperfeiçoar na gestão esportiva.

Neste modelo, o Camaleão estrutura as ferramentas de trabalho. Elias destaca que o elenco tem condições boas e, na medida do possível, pretende evoluir. O clube montou uma academia no Estádio Annibal Batista, está estruturando o departamento médico, se concentra com antecedência para os jogos e paga em dia. Elvis Mendes promete uma boa premiação caso o elenco consiga o segundo acesso, mas não revela valores.

“Nossa preparação tem sido muito boa para os jogos, mantivemos uma base, trouxemos bons jogadores, o trabalho do Moacir (Júnior) encaixou na filosofia do clube e a resposta é positiva. Tudo isso contribui para a boa campanha e nos faz acreditar que o acesso (à Série B) é possível’, destacou Elias Ribeiro.

FICHA TÉCNICA

Mirassol-SP: Gabriel Gasparotto; Ivan, Luís Gustavo, Rodrigo Sam, Rhuan; Daniel, Osman, Paulinho, Camilo; Mingotti e Negueba. Técnico: Ricardo Catalá

Aparecidense: Pedro Henrique; Adriel (Luan Sales), Wesley Matos, Ricardo Lima, Rodrigues; Renato, Rodriguinho, Robert; Joãozinho, Alex Henrique, Gilvan (Felipe Menezes). Técnico: Moacir Júnior.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol-SP)

Data: 25/9/2022 (Domingo)

Horário: 17 horas

Árbitro: Bráulio da Silva Machado/SC (Fifa)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro/SC e Éder Alexandre/SC

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Lins/RS (VAR-Fifa)